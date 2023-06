Horror-Tortur nach Beauty-Behandlung: Junge Frau leidet monatelang an roten Punkten auf den Beinen

Sydney - Eine junge Australierin wurde durch eine schiefgelaufene Laser-Haarentfernung fürchterlich entstellt. Plötzlich hatte Tess Crosley (27) üble "rote Punkte" an ihren Beinen. Sie versuchte alles, um den Schaden zu beheben. Doch erst nach sechs Monaten war Besserung in Sicht.

Und tatsächlich: Die kuriosen Punkte an den Beinen gingen binnen einer Woche zwar etwas zurück, waren aber immer noch deutlich zu sehen.

"Ich habe tagelang Lasercreme aufgetragen, weil meine Haut so gereizt war", beklagt Tess auf TikTok. Die Tortur währte fort. Auch die Beauty-Klinik , die ihr das Furunkel-Bein einbrocke, konnte nicht helfen, schluchzt die junge Frau.

Doch als Tess nach Hause kam, fing es an: Schmerzen, rote Beulen an den Beinen, dazu ein nerviges Jucken. Sie legte Eis auf die Haut, duschte stundenlang, doch nichts half.

Wie Tess erzählt, begann ihr Albtraum bereits im letzten Jahr. Am 3. November besuchte die 27-jährige Australierin ein Haarentfernungs-Studio, das eigentlich auf Laserbehandlungen spezialisiert ist. Eine Routine-Prozedur, könnte man meinen.

Nichts half: weder LED-Therapie, noch Hydrochinon-Creme aus der Apotheke. Die Punkte wurden weiß, doch sie blieben. © tesscrosley

Einen Monat später begann Tess, wie vom Arzt verschrieben, zweimal täglich Hydrochinon-Creme aufzutragen: mit gemischten Ergebnissen.

Die Punkte waren zwar nicht mehr rot, aber immer noch deutlich zu sehen!

Tess auf TikTok: "Ich kam verheult nach Hause, weil die Leute mich in aller Öffentlichkeit fragten, was mit meinen Beinen falsch sei." Eine sehr belastende Zeit für die junge Frau: "Ich habe so viel Geld für verschiedene Meinungen und Ratschläge ausgegeben. Keiner konnte etwas tun, nicht einmal die Dermatologen", berichtet die 27-Jährige.

Sie sah wie ein "Rentier" aus, musste sich die werdende Mutter eingestehen.