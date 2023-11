Junge Frau macht heftige Entdeckung über eigenen Körper: "37 Wege zu sterben"

Seoul - Mit 21 Jahren hat man den Großteil seines Lebens noch vor sich. Niemand will sich in so einem Alter gerne mit dem eigenen Alterungsprozess oder gar seiner Sterblichkeit auseinandersetzten - so wahrscheinlich auch Joanne Fan aus Südkorea. Doch die junge Influencerin kam nun nicht drumherum, über den Ernst des Lebens nachzudenken.