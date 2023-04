Junge Frau verzichtet seit zwei Jahren auf Shampoo beim Haarewaschen

Australien - Wahrscheinlich ist die letzte Haarwäsche bei vielen von Euch nur einen einzigen oder maximal ein paar Tage her. Anders ist das bei einer australischen TikTokerin . Die junge Dame namens Rosie (23) behauptet, dass sie zwei Jahre lang weder Shampoo noch Conditioner genutzt hat!

Rosie (23) und ihr Partner verzichten auf eine Haarwäsche mit Shampoo oder anderen Pflegeprodukten. © Bildmontage: TikTok Screenshot @vegesis

52 Sekunden dauert das TikTok-Video der 23-Jährigen, in dem sie für die Follower ihr Reinlichkeits-Geheimnis lüftet.

"Ich habe meine Haare seit zwei Jahren nicht mehr gewaschen", leitet sie ihre Erklärungen ein.

Um ihre Worte zu unterstreichen, hält die mit einer weiß-gelben Bluse bekleidete junge Dame zwei Finger hoch.

Dass sie damit eher die Ausnahme als die Regel darstellt, ist der Mittzwanzigerin bewusst. Sie selbst bekomme zwar von Trollen auch gesagt, dass ihr Haar trocken wirke, sie sei jedoch sehr zufrieden, wie ihre Haarpracht aussehe.

Im Laufe des TikTok-Videos nimmt Rosie dann die User mit in ihr Badezimmer und dreht dabei die Kamera so, dass man in ihre Dusche schauen kann.

Weder dort, noch in ihrem restlichen Badezimmer oder in ihrem Einkaufswagen sei Shampoo zu finden. Das Kein-Haarwaschmittel-Gebot gelte für den gesamten Haushalt.