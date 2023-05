Mädchen greift in Friseur-Salon heimlich zur Schere: Was dann passiert, wird für ihre Mutter richtig teuer!

Guangdong (China) - Eine Frau aus China musste in einem Friseur-Salon eine Stange Geld lassen - allerdings nicht für ihren neuen Haarschnitt oder einer anderen Haarfarbe, sondern für die heimliche Aktion ihres Kindes.

Ein Mädchen (6) hat in einem chinesischen Friseur-Salon zur Schere gegriffen und für mächtig Ärger gesorgt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ South China Morning Post

Die Mutter war am 16. Mai mit ihrer sechsjährigen Tochter in einem Friseur-Geschäft in Guangdong. Dort ließ sich die Chinesin die Haare machen.

Während sie selbst auf dem Friseur-Stuhl saß, hatte sie ihr Kind nicht wirklich im Blick.

Unbeobachtet lief die Sechsjährige zunächst nur im Salon umher, bis sie schließlich einen Fund machte, der später für sehr viel Ärger sorgen sollte: Das Mädchen hatte eine Schere entdeckt!

Auf einem Video einer Überwachungskamera des Friseur-Geschäfts sieht man, wie das Kind das scharfe Werkzeug aus einer Schublade entwendet und anschließend zu einer fremden Frau läuft, die mit ihrer langen schwarzen Mähne noch auf ihren Haarschnitt wartet.

Kurzerhand schnippelt die Sechsjährige dann eine dicke Strähne vom Hinterkopf der ahnungslosen Kundin ab.