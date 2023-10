30.10.2023 07:50 1.009 Kurioses Kennenlernen: Frau überrascht Einbrecher in ihrer Wohnung und verliebt sich in ihn

Kurioses Kennenlernen: In den USA fand eine Frau einen Fremden in ihrer Wohnung und verliebte sich in ihn. Inzwischen sind beide verheiratet und haben ein Kind.

Von Simone Bischof

New York City (USA) - Eine Dating-App brauchten diese beiden Turteltauben nicht und einmal mehr wurde bewiesen: Die Liebe kommt dann, wenn wir es am allerwenigsten erwarten. Nachdem sich der Irrtum aufgeklärt hatte, zog die Frau die Anzeige zurück, begann, den "Einbrecher" zu daten und beide verliebten sich ineinander. (Symbolbild) © 123rf.com/martinan Für Katherine Johnstone (29) aus New York City war es Liebe auf den ersten Blick: Ihren künftigen Ehemann, Michael Johnstone, traf sie zum ersten Mal, als er eines frühen Morgens im Jahr 2016 betrunken auf ihrem Sofa schlief. Doch Michael war nicht etwa der letzte Partygast, sondern ein Einbrecher und für Katherine zu der Zeit noch ein Fremder. Die damals 22-Jährige sei bei seiner Entdeckung entsetzt gewesen, nachdem sie selbst "zu heftig gefeiert" hatte und erst um 8 Uhr morgens in Begleitung ihrer Schwester nach Hause kam, berichtet Daily Mail. Katherine schlich sich an den schnarchenden Eindringling heran und versuchte, mit Hilfe der Taschenlampe ihres Handys herauszufinden, wer der Mann war.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass er nicht der Freund ihrer Schwester war, liefen die beiden Frauen aus dem Haus ihrer Eltern und riefen die Polizei, die nach wenigen Minuten am Tatort eintraf. Die Polizisten weckten den verwirrten Michael und begleitete ihn aus dem Haus. Erst die Hochzeit, dann ein gemeinsames Baby Der mutmaßliche Einbrecher wurde zunächst von der Polizei festgehalten. (Symbolbild) © 123rf.com/liudmilachernetska Die Schwestern wurden noch gebeten, nachzusehen, ob Gegenstände kaputt sind oder etwas fehlen würde. Obwohl sie keine Schäden fanden, stimmten sie zu, "aus Sicherheitsgründen" Anzeige zu erstatten. Der Einbrecher wurde daraufhin wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Doch eigentlich war Michael gar kein echter Einbrecher! Der inzwischen 35-Jährige erzählte, dass er damals betrunken war und glaubte, auf der Couch eines Arbeitskollegen gelandet zu sein, weshalb er es sich gemütlich machte und einschlief. Leider ist nicht überliefert, wie er in das falsche Haus gelangt war. Kurioses "Dick und Doof" bei der Arbeit: Kamera filmt Einbrecher im Blaumann Als Katherine erkannte, dass es sich um einen "unschuldigen Fehler" handelte, zog sie ihre Anzeige zurück. Der verlegene Michael kam später mit Blumen zu ihr nach Hause, um sich bei der ganzen Familie für den Stress, den er verursacht hatte, zu entschuldigen. Dabei traf er unwissentlich seine Schwiegereltern zum ersten Mal. Katherine und Michael freundeten sich an, gingen miteinander aus und wurden schließlich ein Paar. 2020 machte Michael seiner Liebsten einen Antrag. Beide heirateten im Mai 2022 und im Februar 2023 kam ihre gemeinsame Tochter Mila zur Welt. "Wir lachen und können nicht glauben, dass wir uns auf diese Weise kennenlernten, jetzt geheiratet und eine Familie haben", sagte Katherine.

