Ladendiebin klaut Milch: Was der Wachmann daraufhin macht, ist filmreif!

Jastrzębie-Zdrój (Polen) - Der Versuch einer 26-Jährigen, in einem Geschäft zwei Packungen Milchpulver zu stehlen, endete mit Szenen wie in einem Action-Film.

Der kuriose Vorfall passierte am Mittwoch in einem Discounter in Jastrzębie-Zdrój, Woiwodschaft Schlesien, im Süden von Polen und in unmittelbarer Nähe zur tschechischen Grenze.

Nach Angaben der örtlichen Polizei betrat die Frau aus Tschechien den Laden, nahm zwei Packungen Milchpulver aus dem Regal und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Ein Sicherheitsmitarbeiter, der den Diebstahl beobachtete, reagierte sofort!

Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, versuchte er, die Täterin aufzuhalten. Ihr gelang es jedoch zunächst, dem Mann auszuweichen und in ihren Skoda einzusteigen. Dann schloss sie die Autotür und wollte abhauen.

Der Wachmann ließ jedoch nicht locker und von dem, was im Folgenden passierte, gibt es eine erstaunliche Aufnahme!