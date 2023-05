Mädchen wurde im Gefängnis geboren, Jahre später beeindruckt sie alle

Cambridge (USA) - Von ganz unten bis nach ganz oben - die USA lieben eine gute Außenseiter-Story. Und genau so eine schreibt gerade Aurora Sky Castner. Die junge Frau erblickte einst in einem texanischen Gefängnis das Licht der Welt. Jahre später schaffte sie als Klassenbeste ihren Schulabschluss und wurde sogar von einer absoluten Elite-Uni angenommen!

Von der Harvard University akzeptiert zu werden? Alles andere als einfach! © 123RF/piotrkt

Wenn das Leben schon im Knast anfängt, wo soll es dann schon groß hinführen? Wie Aurora Sky Castner beweist: durchaus noch hoch hinaus!

Die "Conroe ISD Academy of Science and Technology" - Auroras High School - bestätigte schon vor einigen Monaten auf Facebook, dass die Absolventin an der elitären Harvard University in Cambridge akzeptiert wurde! Doch damals kannte die breite Öffentlichkeit die beeindruckende Geschichte der US-Amerikanerin noch nicht.

Denn wie The Courier nun berichtete, kam sie einst im Galveston County Jail zur Welt. Ihre Mutter saß damals eine Freiheitsstrafe ab, also holte ihr Vater sie zu sich nach Hause und zog sie alleine groß.

Aurora bewies schnell, dass sie zu Größerem bestimmt war, schaffte den Schulabschluss sogar als Klassenbeste! Mona Hamby, die als Mentorin für die Schülerin fungierte, beschrieb die junge Texanerin wie folgt:

"Mir wurde ein Aufsatz über sie gegeben. Ihre Heldin war Rosa Parks, ihr Lieblingsessen waren Tacos von Dairy Queen und sie las gern. Ich dachte, das klingt nach einem aufgeweckten kleinen Mädchen. Das Papier habe ich heute noch."