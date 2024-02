Mann filmt Naturphänomen: Darum fließt dieser Wasserfall rückwärts

Kalifornien (USA) - Ryan Voutilainen, ein kanadischer Finne, filmte an der kalifornischen Pazifikküste ein erstaunliches Naturphänomen. Ein Wasserfall spielt dabei die Hauptrolle.

Treffen Winde mit einer gewissen Geschwindigkeit auf einen Wasserfall, kann sich die Fließrichtung des Wassers ändern. © Screenshot/X/@RyanVoutilainen

Der selbst ernannte Sturm- und Wetterjäger (Englisch: Storm Chaser) postete seine Aufnahmen bei X (vormals Twitter). Darauf deutlich zu erkennen: ein Wasserfall, der scheinbar seine Fließrichtung geändert hatte.

Statt von oben nach unten floss die Kaskade in die entgegengesetzte Richtung, also den Berg hinauf. Aber ist so etwas überhaupt möglich?

Newsweek nahm sich des Falls an und berichtete, dass "umgekehrte Wasserfälle" ein seltenes Wetterphänomen darstellen würden. Sie treten auf, wenn starke Winde auf eine Klippe treffen und das herabfallende Wasser zwingen, seine Fließrichtung umzukehren.

Im US-Bundesstaat Kalifornien herrschen seit Wochenbeginn "perfekte" Bedingungen, um solch ein Naturschauspiel zu beobachten. Sturm und heftige Regenfälle sorgten allerdings auch für schlimme Schäden im Sunshine State der USA.