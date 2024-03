Frau schläft tief und fest: Was ihr Freund derweil macht, erfährt sie erst später

Doch anstatt zu klingeln, entschied sich der junge Amerikaner dafür, seine Verlobte schlummern zu lassen und selbst mit Pizza bepackt in ein Hotel einzuchecken.

Nachdem die beiden nach einem gemeinsamen Ausflug nach Hause gekommen waren, legte sich Bezanis erschöpft ins Bett. Ihr Freund Eric kam dagegen auf die Idee, sich vor dem Schlafen noch eine Pizza zu bestellen. Was danach passierte, erzählte die Amerikanerin ihren Followern bei TikTok .

Als Dana Bezanis am Morgen danach auf ihr Handy schaute, sprang ihr eine Flut von Nachrichten entgegen. Sie alle hatte ihr Verlobter geschickt, mitten in der Nacht, während sie selbst tief und fest schlief. Wäre Bezanis noch wach gewesen, hätte das Paar wohl knapp 300 US-Dollar sparen können.

Für Eric ging es notgedrungen mit Pizza ins Hotel. © Screenshot/TikTok/dana_anastasia_

Erst am nächsten Tag sah Dana, dass Eric sie die ganze Zeit auf dem Laufenden hielt, was er so nachts allein erlebte.

"Habe die Pizza bekommen! Auf dem Weg in mein Hotelzimmer", schrieb er unter ein Foto von sich, freudestrahlend mit Pizzakarton in der Hand. Später schickte er sogar noch ein Video, feiernd aus seinem Zimmer.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich bislang die witzige Anekdote bei TikTok angesehen. Einigen von ihnen kam die Frage, warum Eric nicht einfach den Schlüsseldienst angerufen hatte, wenn er schon nicht klingeln wollte?

Eric würde es hassen, andere Menschen "zu belästigen", schrieb Dana in den Kommentaren. Aus diesem Grund habe er lieber tief in den Geldbeutel gegriffen und 270 US-Dollar gezahlt, für eine Pizza und ein warmes Bett.