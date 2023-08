Mann harrt fast 40 Stunden auf halb gekentertem Boot aus: Auf dem Ozean beobachtet er Schreckliches

Alles begann damit, dass Charles in der Nacht zum Donnerstag wie so oft mit seinem kleinen Boot aus der Bucht von St. Augustine hinaus auf den Ozean fuhr, um dort Bull Reds zu angeln.

Mit diesen Bildern suchte die Polizei nach dem vermissten Angler. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/U.S. Coast Guard Southeast

Auch nachts, als zumindest die brennende Sonne nicht mehr am Himmel stand, wurde es für den Angler nicht leichter: "In der Nacht hat es geregnet, was gut war, aber es war sehr kalt und es gab nichts zum Wärmen, nur die nackte Haut. Charles wurde so kalt und er zitterte so stark, dass er sich siebenmal übergeben musste."

Unterdessen wurde Charles von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet und die Suche nach ihm wurde von der Polizei in die Wege geleitet.

Doch es sollte fast zwei Tage dauern, ehe man den 25-Jährigen auf dem Wasser finden sollte. "Eine Besatzung eines HC-130 Hercules-Flugzeugs entdeckte Gregory am Samstagmorgen, wie er in seinem teilweise untergetauchten Jon-Boot saß", erklärt die Küstenwache in einer Pressemitteilung.

Das Video des Fliegers zeigt den Angler mitten auf dem Ozean ohne jegliche Ausrüstung in seinem kaputten, vollgelaufenen Boot.