Mann hat Krise wegen Haarausfall: Als ihm die Lösung präsentiert wird, fließen Tränen

England - Manche Männer pfeifen auf ihren Haarausfall, scheren sich lässig eine Glatze. Dazu gehören Prominente wie Hollywood-Star Dwayne Johnson (51) oder Amazon-Milliardär Jeff Bezos (59). Ganz anders erging es jahrelang Mark aus England. Sein schütteres Haar stürzte ihn in eine regelrechte Identitätskrise. Zum Glück konnte ihm inzwischen jemand helfen. Als Mark das Ergebnis sah, kamen ihm die Tränen – vor Erleichterung.

Weil der Kunde noch einiges an "Resthaar" auf dem Kopf hat, muss dieses erstmal abrasiert werden. Denn je glatter und kahler der Schädel ist, desto leichter lässt sich das Haarteil anbringen.

Am Mittwoch veröffentlichte das auf Toupets spezialisierte Unternehmen "Novo Cabelo Hair" aus Großbritannien den zugehörigen Clip. In dem TikTok-Video können die Zuschauer die Transformation von Mark bestaunen.

Mark kann es nicht fassen: So sieht er mit seinem Toupet aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Der übliche Gag bei Novo Cabelo Hair besteht darin, dass die Kunden dank einer blickdichten Brille, erst am Ende sehen dürfen, wie ihr Toupet gelungen ist. So wird auch Mark in dem kuriosen Video mit dem Endergebnis konfrontiert.

Das haut ihn so aus den Socken, dass er es zunächst kaum glauben kann. Dann kullern bei dem armen Kerl die Freudentränen. Schließlich hat Mark noch eine Bitte an Rob Wood.

Er möchte ihn vor Dankbarkeit in den Arm nehmen. Stolz nimmt der Haarkünstler das Angebot an, drückt seinen erleichterten Kunden an sich.

Mittlerweile haben den Clip gut 25.000 User angesehen. Viele freuen sich für Mark und sein nun wieder volles Haar.

Dieser Schritt war für ihn mit Sicherheit genau der richtige.