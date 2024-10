Mann kauft gebrauchtes Kuscheltier: Dann erfährt er, wem es wirklich gehört

Columbus (Ohio)/Ashland (Oregon) - Eine kuriose Geschichte, die sich in zwei Bundesstaaten der USA abspielte, fand endlich ein Happy End: Nachdem ein besonderes Kuscheltier beim Versand verloren gegangen war, fand es seinen Weg zu seinem rechtmäßigen Besitzer - über ein Jahr und Tausende Kilometer später.

Dieses Kuscheltier wurde in einem Gebrauchtwarenladen in Ohio entdeckt. Zum Glück war dem Finder schnell klar, dass es etwas Besonderes ist. © Screenshot/X/@Yaop117

Die Geschichte wurde ins Rollen gebracht, als ein Schnäppchen-Jäger namens Andrew in einem Gebrauchtwarenladen auf ein großes "My Little Pony"-Plüschtier stieß und sofort wusste, dass es sich hierbei um ein ganz besonderes Teil handelte.

Der Mann aus Columbus, der laut Newsweek in Secondhandläden sonst nach Vintage-Eisenpfannen und alten Elektronikgeräten Ausschau hält, sah sofort, dass das Kuscheltier eine Spezialanfertigung war, für die Fans viel Geld ausgeben. Im Gebrauchtwarenladen wurde das fast ein Meter große Spielzeug für lächerliche 12,99 Dollar (um die 11,70 Euro) angeboten.

Neben seinem Wissen, dass so ein individuell hergestelltes Spielzeug viel Geld wert ist, ahnte Andrew auch, dass der Besitzer sicherlich auch emotional mit dem Kuscheltier verbunden ist. "So maßgeschneiderte Plüschtiere wie diese sind sehr teuer und eine persönliche Angelegenheit für den Auftraggeber", weiß er. Im Normalfall würden solche Stücke nur angeboten werden, wenn der Besitzer verstirbt.

Nach Rücksprache mit Freunden, die selbst "My Little Pony"-Fans sind, kaufte Andrew das ausgestopfte Pferdchen und teilte ein Foto davon in den sozialen Medien.