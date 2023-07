Mann klagt über Schluckbeschwerden: Was Ärzte in Speiseröhre finden, macht sie fassungslos

Singapur - Was ist schlimmer als ein Frosch im Hals? Ein ganzer Oktopus! Meeresfrüchte-Liebhaber sollten deshalb vielleicht nicht ganz genau hinschauen.

Ein Mann in Singapur hatte sich den Verzehr von Meeresfrüchten sicherlich anders vorgestellt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123/nutthasethv, 123RF/timolina

Doch genau das musste jetzt ein 55-Jähriger erleben. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er mit schlimmen Schluckbeschwerden zu kämpfen hatte, wie die "Daily Mail" berichtet.

Zuvor hatte er ein Gericht aus Meeresfrüchten gegessen und musste sich danach bereits übergeben.

Ärzte des Tan Tock Seng Krankenhauses in Singapur machten bei ihren Untersuchungen dann die erschreckende Entdeckung, die sie fassungslos machte. Bei einem Scan der Speiseröhre erschien ihnen plötzlich ein Oktopus, der mit seinen Saugnäpfen in der Speiseröhre feststeckte.



Doch das Problem zu lösen, war gar nicht so einfach. Denn die ersten Versuche, die Krake zu entfernen, scheiterten.

Am Ende versuchten die Mediziner, das Endoskop am Magen vorbeizuführen und anschließend zurückzuziehen. Die Ärzte benutzten dann eine Pinzette, um den Kopf des Oktopus zu greifen, und endlich zu entfernen. Was glücklicherweise auch gelang.