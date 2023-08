Mann raubt Pfarrhaus aus: Gottes Strafe folgt prompt!

Zwei Männer in Polen raubten Geld aus einem Pfarrhaus. Der Einbruch ging gehörig schief. © KPP Krapkowice (Polizei Krapkowice) (2)

Am Dienstag erhielten Polizisten in Krapkowice eine Meldung über einen Gelddiebstahl in einem Pfarrhaus der Gemeinde Strzeleczki (deutsch: Klein Strehlitz) in der Woiwodschaft Opole in Polen.

Der Priester, der den Einbruch meldete, sagte, dass er den verletzten Täter bereits am Zaun des Kirchengeländes gefunden habe, teilte die Polizei Krapkowice mit. Eine Streife und ein Rettungswagen wurden sofort zum Tatort geschickt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 41-Jährige bei dem Raubüberfall Geld aus der Pfarrei mitgenommen und versuchte anschließend, abzuhauen.

Dazu sprang er über eine Betonmauer, stürzte jedoch dabei und brach sich ein Bein. Obendrein wurde seine gesamte Beute vom Wind um den Kirchplatz herum geweht.

Der Dieb wurde festgenommen und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Doch offenbar hatte er einen Komplizen.