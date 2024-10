20.10.2024 12:09 Mann schnüffelt an Schuhen seiner Nachbarn und muss in Knast!

In Griechenland muss ein 28-Jähriger in den Knast, weil er mehrfach an den Schuhen seiner Nachbarn geschnüffelt hatte.

Von Malte Kurtz

In Griechenland muss ein 28-Jähriger in den Knast, weil er mehrfach an den Schuhen seiner Nachbarn geschnüffelt hatte. Der Geruch von Schuhen kann für manch einen magisch anziehend sein. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa Um den ein oder anderen tiefen Atemzug direkt aus den Latschen zu ziehen, hatte sich der Mann in der Nacht öfter unerlaubt auf das Grundstück seiner Nachbarn geschlichen, wie "Associated Press" berichtete. Festgenommen wurde die Langnase bereits Anfang Oktober, als einer der Anwohner ihn dabei erwischt hatte, wie er gerade seinen Rüssel an ein Paar Schuhe hielt, die vor der Haustür abgestellt worden waren. Vor Gericht konnte der 28-Jährige sein Verhalten nicht erklären. Seine Taten seien ihm selber peinlich. Nun muss der Grieche einen Monat hinter Gitter, wo er über seinen Schuh-Fetisch nachdenken kann. Außerdem ordnete der Richter eine Therapie an. Zugute kam dem Mann sicherlich, dass seine Nachbarn stets betonten, dass er sich während seiner unerlaubten Besuche am Schuhregal nicht aggressiv verhalten habe.

Titelfoto: Lars Penning/dpa