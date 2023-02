Mann bietet eigene Wohnung zur Untermiete an: Der Haken lässt einen erschaudern

Melbourne (Australien) - Ein Mann (36) aus Down Under bietet im Internet seine Wohnung zur Untermiete an. Doch seine Annonce hat einen bitteren Beigeschmack.

Er hätte eine "Wohnung mit einem Schlafzimmer am unteren Ende des zentralen Geschäftsviertels in der Nähe der Southern Cross Station". Der Australier weist die Leser auch auf die schöne Aussicht über die Southbank , Port Philip Bay und die südöstlichen Vororte hin, die man aus seinem Zuhause genießen kann.

Doch dann der Haken : In der Wohnung würde demnach nur ein einziges Bett existieren. "Also müssten wir uns das teilen", erklärt der Anbieter. Und er ergänzt: "Ich bin ein 36-jähriger Australier, fachmännischer Job, anständig, respektvoll gegenüber anderen, fitter Körper."

Wie in vielen Großstädten herrscht laut News.com.au auch in Melbourne Wohnungsnot. Kein Wunder also, dass viele Anwohner die Not der anderen ausnutzen, um auf ihre "Kosten" zu kommen.