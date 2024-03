Mann will Bigfoot jagen und ruft Polizei an: Beamte reagieren unbezahlbar

Der Anrufer war fest entschlossen, an einem der vielen Seen in Stevens County im US-Bundesstaat Washington auf Bigfoot zu treffen. © Screenshot/Facebook/Stevens County Sheriff's Office

Das Büro des Sheriffs veröffentlichte eine Zusammenfassung der skurrilen Begebenheit bei Facebook. Demnach meldete sich ein Mann per Telefon und kündigte an, Mitte April in die Gegend kommen und im Gebiet rund um den Big Meadow Lake jagen zu wollen. So weit, so gut.

Im Laufe des Gesprächs habe sich allerdings ergeben, dass es der Anrufer nicht etwa auf Hirsche oder Fasane abgesehen hatte, sondern auf etwas von mächtig-gewaltigerer Statur. Nämlich auf das zottelige Fabelwesen Bigfoot, in Washington und Kanada auch "Sasquatch" genannt.

Laut Polizei sei "der Herr besorgt gewesen", ob er in der beschriebenen Gegend legal auf Jagd gehen könne. Zuvor habe ihn der Fish and Wildlife Service, eine Behörde zum Schutz von Natur und Artenvielfalt in den USA, freundlich abblitzen lassen.

Die Beamten sollten ihm nun die Fragen beantworten, ob er auf den Bigfoot schießen dürfe und, ob dafür ein normaler Jagdschein ausreichen würde. Vom Töten weiblicher Tiere wollte der Anrufer absehen. Das mussten die Polizisten erstmal sacken lassen und beendeten das Gespräch.