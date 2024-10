Mann wünscht sich Makeover von Friseur: Am Ende erkennt er sich selbst nicht wieder

Richmond (Virginia) - Diese Verwandlung will niemand verpassen: Vergangene Woche saß mal wieder ein "Härtefall" im Salon von Thai Nguyen. Der Friseur aus Richmond, Virginia, schmiss direkt seine Kamera an, um ein TikTok-Video zu drehen. Ob er ahnte, wie sehr es sich diesmal lohnen würde?

So sah der Kunde vor seinem Makeover aus. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

Mehr als 23 Millionen Klicks hat der virale Hit (siehe unten) nämlich inzwischen eingeheimst - Tendenz weiterhin steigend. Der Grund: Nguyen verpasst seinem Kunden in dem kuriosen Clip ein Makeover, dass sich gewaschen hat.

Denn als sich der junge Mann aus dem US-Staat West Virginia am Ende des Videos zum ersten Mal in seinem neuen Look sieht, erkennt sogar er sich kaum wieder.

Das Video beginnt wie immer mit einem lockeren Plausch. Der Kunde erzählt dem Haar-Influencer, dass er eine vierstündige Autofahrt hinter sich habe, um sich extra von ihm frisieren zu lassen.

Ein Mangel an guten Friseuren - das sieht man deutlich - habe ihn anlässlich seines sechsten Jahrestags mit seiner Freundin zu dem weiten Weg veranlasst.

Thai Nguyen schwingt daraufhin Schere und Rasierer, um aus dem Mann mit der Hornbrille und dem Fusselbart einen echten Womanizer zu zaubern.