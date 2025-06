Mit 400-Kilogramm-Kloß zum Weltrekord: Krallt sich Wombach den Preis?

Alles in Kürze

Wombach - Im Dorf Wombach ( Bayern ) soll am Wochenende der größte Kloß der Welt gekocht und verspeist werden.

Das gilt es, zu schlagen: Auf dem Marktplatz in Jena gab es den größten Kartoffelkloß der Welt in einem extra dafür gefertigtem Glaskochtopf zu bestaunen. © Michael Reichel/dpa

Die Menschen aus dem 2000 Seelen großen Ortsteil der Stadt Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart wollen den Rekordversuch im Rahmen ihrer großen Feier zum 700-Jahr-Jubiläum des Dorfes wagen.

Mit der Aktion wollen die Veranstalter ins Guinnessbuch der Rekorde kommen.

Der bisherige Rekord wurde im Jahr 2010 in Jena in Thüringen aufgestellt - dort wurde damals ein 365 Kilogramm schwerer Kartoffelkloß gekocht. Die Wombacher wollen diesen Rekord nun mit einem Mammut-Kloß von 400 Kilo toppen. Am Samstag um etwa 17 Uhr soll der gigantische Kloß fertig sein.

Bereits im Mai wurde ein kleinerer Knödel, der nur etwa einen halben Meter groß war, probeweise in einer extra angefertigten Kochstation zubereitet.