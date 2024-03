Mode statt Lebensmittel: 22-Jähriger hängt Job an den Nagel und entwirft eigenwillige Hose

"Es hat wahnsinnig viel Zeit und Mühe gekostet", sagt Cory. Gemeinsam mit einem Freund habe er in jede einzelne Münze ein Loch gebohrt und mit Kabelbindern an eine Hose gebunden.

Nämlich eine Hose aus 7000 Cent-Stücken. Wie Newsweek berichtete, will der 22 Jahre alte Künstler rund 200 Arbeitsstunden in das funkelnde Beinkleid gesteckt haben.

Seine wohl verrückteste Kreation hat ihm mehrere Millionen Klicks in den sozialen Netzwerken eingebracht.

Cory Infinite (22) lässt seine Follower regelmäßig an seiner Arbeit teilhaben. © Screenshot/Instagram/coryinfinite

Der Aufwand hat seinen Preis: Der US-Amerikaner verkauft seine "Penny Pants" auf seiner eigenen Website für 7500 US-Dollar (umgerechnet 6900 Euro) das Stück.

Die Follower des jungen Modeschöpfers bezeichneten seine Entwürfe als "fantasievoll" und "sehr kreativ".

Dank ihnen konnte Cory auch seinen Job in einem Lebensmittelgeschäft in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri an den Nagel hängen und sich nur noch seiner Kreativität widmen.

"Die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, wie meine Werke am Ende aussehen werden, bis sie fertig sind", sagte der 22-Jährige.