Mutter bekommt Anruf von Sohn: Kurz darauf weint sie sich die Augen aus

Illinois (USA) - Vor laufender Kamera weint sie sich die Augen aus: Christine Litteken, die im US-Staat Illinois mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt, geht seit einigen Tagen auf TikTok viral. In dem Video lässt sie ihren Emotionen freien Lauf. Das Handy, mit dem sie sich dabei gefilmt hat, hielt sie vor wenigen Tagen direkt in der Hand. Denn der Grund für ihren Gefühlsausbruch waren die Sätze, die ihr Sohn (7) kurz zuvor am Telefon zu ihr gesagt hatte.

"Er rief mich buchstäblich nur an, um mir zu sagen, dass er Spaß am Spiel hatte, und die großen Kinder ihm High-Fives gaben", schreibt die US-Amerikanerin. Dann habe er gerufen: "Leute, sagt Hallo! Meine Mama ist dran."

In dem kuriosen Clip fehlen der zweifachen Mutter die Worte. Während sie in Tränen aufgelöst ist, blendet Litteken einfach einen langen Untertitel ein, der erklärt, was sie so aus der Fassung bringt.

Mit Tränen in den Augen, aber glücklich, lächelt Christine Litteken am Ende des Clips. © TikTok/Screenshot/soilmama

"Ich war so stolz auf ihn", sagte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "In diesem Alter sind die Jungs so cool. Dass er so stolz auf mich war, war ein so heilsames Gefühl", erklärte sie.

Normalerweise würde sie so etwas nicht auf TikTok teilen, so Litteken. Aber in diesem Fall habe sie eine Ausnahme gemacht: "Die Tränen flossen, die Emotionen waren echt. Ich hatte mein Handy in der Hand und der Text schrieb sich wie von selbst."

Dass sie mit ihrem Video einen Nerv getroffen hat, zeigt sich seit der Veröffentlichung am vergangenen Wochenende.

Denn mittlerweile erreicht der Clip 5,8 Millionen Klicks und mehr als 975.000 Likes. Es muss eben nicht immer die perfekte heile Welt auf TikTok sein.