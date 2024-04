Mutter lässt Fünfjährige nur kurz allein: Das Ergebnis kann sich sehen lassen

England - Viele Eltern kennen das mulmige Gefühl, wenn sie ihr Kleinkind für kurze Zeit allein lassen müssen. Schließlich kann auch in kurzer Zeit etwas Schlimmes passieren. Maria Drae aus England ist das bisher deutlich entspannter angegangen. Die Quittung bekam die zweifache Mutter Anfang des Monats. Dafür können jetzt andere über ihren Fehler lachen.

Das Video beginnt im Badezimmer der kleinen Familie. Dort hat sich die Fünfjährige mehr als großzügig an Mamas Haargel bedient. Genau genommen hat sie sich die komplette Tube ins Haar geschmiert.

Der Grund: Draes Tochter Destiny-Rae (5) sieht darin wie ein begossener Pudel aus - ist aber trotzdem in der Lage, ihrer stinksauren Mutter gelassen Paroli zu bieten.

Destiny-Rae (5) schaut ihre Mutter im Video mit großen Augen an - und kontert dann knallhart! © TikTok/Screenshot/mamadestinyrae

"Ich werde jetzt Oma anrufen und ihr erzählen, was du getan hast", droht die Mutter der Kleinen, die sie mit großen Augen aufmerksam anschaut. Dann antwortet Destiny-Rae geradezu tiefenentspannt: "Ich werde keinen Ärger mit Oma bekommen."

Mit dieser Einschätzung sollte die Vorschülerin recht behalten. "Meine Mutter gab mir die Schuld und fragte, warum ich sie allein gelassen hätte", gab Maria Drae diese Woche in einem Interview mit Newsweek zu - und geriet direkt in Erklärungsnot.

Sie habe ihre Tochter nur rund zehn Minuten allein gelassen, um zu kochen, so die Britin. In der Regel sei dies kein Problem, da Destiny-Rae artig still sitzen und fernsehen würde.

Dass sie sich darauf in Zukunft nicht mehr verlassen kann, musste Maria Drae auf die harte Tour lernen.

Wenigstens können inzwischen andere über den Vorfall lachen. Gut 2,3 Millionen Klicks und mehr als 165.000 Likes hat der virale Hit auf TikTok bisher erhalten.