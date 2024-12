Nach Einbruch in Spielhalle: Opfer bricht in Lager der Diebe ein und holt Teil der Beute zurück!

USA - Ein amerikanischer Spielhallenbesitzer brach in ein Obdachlosenlager ein, um seine Spielautomaten und andere gestohlene Gegenstände zurückzuholen. Der Polizei waren angeblich die Hände gebunden.

Aus der "Extraordinaire Arcade" wurden mehrere Spielautomaten und Spielkonsolen gestohlen. © Screenshot\Facebook/Extraordinaire Arcade

Nachdem Will Luna am vergangenen Mittwoch seine Halle im US-Bundestaat Kalifornien geschlossen hatte, kletterte eine Frau, die sich auf dem Dachboden versteckt hatte, in die Spielhalle.

Wie die New York Post berichtete, schloss sie daraufhin die Tür auf und ließ 18 weitere Personen herein.

Schnell begannen die Diebe, alles aus der Spielhölle herauszutragen, was nicht fest angeschlossen war, und plünderten somit zahlreiche Wertgegenstände. "Sie gingen einfach rein und raus. Sie haben alles durchwühlt", so Luna.

Sicherheitskameras, Spielkonsolen, ein Kartenlesegerät, Snacks, die Schlüssel zu allen Automaten gehörten zur Beute, die die kriminelle Gruppe in ein nahe gelegenes Obdachlosenlager brachte.

Die Polizei führte eine grundlegende Untersuchung des Verbrechens durch, doch bevor die Beamten mit ihren Ermittlungen weiterkamen, erfuhr der Besitzer, wo sich die gestohlenen Gegenstände befanden.

Also beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.