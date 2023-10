Nächtlicher Ausflug: Mehrere Kamele büxen aus und erkunden Kleinstadt

Hallein - Mitten in der Nacht kam es südlich von Salzburg zu kuriosen Szenen: Plötzlich liefen mehrere Kamele über eine Straße!

Insgesamt acht Kamele streiften vergangene Nacht durch Hallein bei Salzburg. © Landespolizeidirektion Salzburg

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich diese verrückte Tiergeschichte gegen 2.50 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag in Hallein (21.000 Einwohner).

Acht Paarhufer streunten einfach so über die Halleiner Landesstraße in Richtung Bahnhof, wie es hieß. Sie beäugten Autofahrer erstaunt und erkundeten alles in der Umgebung.

Die riesigen Vierbeiner konnten allerdings keinen Zug mehr erreichen: Ihre Besitzer waren schnell zur Stelle und bereiteten dem nächtlichen Ausflug ein Ende.

Zusammen mit der Polizei wurden die Tiere eingefangen und zu ihrem eigentlichen Wohnort, einem Zirkus, zurückgebracht. Das dauerte gerade einmal eine Viertelstunde.

Ausgebüxt sind die Kamele übrigens aufgrund eines Stromausfalls, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Der Elektro-Zaun war dann keine Hürde mehr für die Schwielensohler.