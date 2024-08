"Nicht schon wieder": Grund für Teenagers Reaktion auf Baby-News seiner Eltern ist herzzerreißend

Vereinigte Staaten - "Nicht schon wieder", lautet die Reaktion eines 16-jährigen Teenagers als seine Eltern verkünden, dass sie erneut ein Baby bekommen. Doch hinter seiner Ablehnung steckt so viel mehr.

Als seine Eltern nun verkündeten, dass sie ein weiteres Baby erwarten, seien seine Geschwister überrascht gewesen, doch der 16-Jährige reagierte mit "Nicht schon wieder". Der Junge habe sogar geweint, was ihn überrascht habe, da er normalerweise nicht emotional werde, wie er auf Reddit weiter erklärt.

"Ich babysitte, damit meine Eltern nachts arbeiten oder eine Pause machen können. An den meisten Tagen kümmere ich mich um das Haus, damit sie sich auf das Geldverdienen konzentrieren können", schreibt er weiter. Bereits im Alter von 13 habe der Junge angefangen zu arbeiten, um sich notwendige Sachen kaufen zu können.

Für seine Eltern sei es bereits das achte Kind, schreibt der Teenager in einem Post auf Reddit . Die Last, der Älteste zu sein, wiege bereits schwer auf seinen Schultern.

"Ich weiß, dass die Leute sagen, dass es nicht so wichtig ist, Geld zu haben, solange man eine liebevolle Familie hat, und vielleicht trifft das auf einige Leute zu. Aber meine fühlt sich an wie eine Last, die ich tragen muss, und nicht wie etwas, mit dem ich gesegnet bin", klagt der Jugendliche.

In den Kommentaren unter seinem Post erfährt der Junge viel Mitgefühl, einige sind bestürzt über die Verhältnisse, in denen er lebt. Andere raten ihm, sein Zuhause zu verlassen, sobald er 18 wird. Auch seine Träume soll der Teenager nicht aufgeben.