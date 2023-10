Paar lebt monatelang auf Kreuzfahrtschiff: Der Grund überrascht

Brisbane (Australien) - Ein Urlaub, der nie endet? Ein Paar aus Down Under hat über ein Jahr lang auf einem Kreuzfahrtschiff gelebt - und plant schon den nächsten langen Aufenthalt an Bord.

Die Eheleute waren schon lange Fans der Reisen per Kreuzfahrtschiff, doch die Pandemie zwang sie, ihr kostspieliges Hobby zunächst auf Eis zu legen und vorerst an Land zu wohnen. Als die Covid-19-Maßnahmen schließlich wieder gelockert wurde, kehrten Marty und Jess an Bord zurück und blieben - insgesamt 455 Tage.

"Es ist unser Lebensstil", erklärt Jess Ansen in einem Interview mit " A Current Affair ".

In insgesamt 51 aufeinanderfolgenden Kreuzfahrten ließen es sich die Rentner auf hoher See richtig gutgehen: All-you-can-eat-Buffets, tägliche Zimmerreinigung und die abendlichen Shows gehören mittlerweile zu ihrem ganz "normalen" Alltag.

Marty und Jess Ansen, die ursprünglich im australischen Brisbane gelebt haben, stiegen im Juni 2022 zum ersten Mal auf den Kreuzfahrt-Riesen "The Coral Princess" - und kehrten erst über 400 Tage später zurück.

Das Paar plant bereits die nächste Kreuzfahrt. Diesmal wollen die Rentner ein Jahr an Bord bleiben. (Symbolbild) © 123rf/crippsphoto

"Wir sind länger an Bord als alle anderen", so Australier Marty. "Die Räder wechseln, aber wir bleiben an Bord. Wir begrüßen die verschiedenen Kapitäne."

Laut seiner Berechnung ist der lange Aufenthalt auf der "Coral Princess" sogar billiger als eine Wohnung in einem Altersheim. Und auf dem Schiff bekommt das Paar zudem deutlich mehr geboten:

"Wo sonst kriegt man so ein Angebot, man geht zum Abendessen, man geht zu einer Show, man geht tanzen. Tagsüber gibt es all diese Aktivitäten, ich liebe den Hula-Tanz und den Gesellschaftstanz", freut sich Jess.

Die beiden Australier überboten mit ihrer Zeit an Bord sogar den Hotelmanager der Coral Princess, Ren van Rooyen. "Wir machen immer einen Witz darüber, wenn ich weggehe und zurückkomme, und es ist, als würde ich meine Familie besuchen", so van Rooyen. "Sie sind wie meine zweite Mutter und mein zweiter Vater an Bord."

Jeder auf dem Schiff würde das Rentner-Paar mittlerweile kennen, sie sind kleine Berühmtheiten auf dem Dampfer.

Acht Monate wollen sie noch auf dem Schiff bleiben, dann geht es erst einmal für einige Monate an Land. Doch die nächste Fahrt ist bereits gebucht: Marty und Jess wollen diesmal ein Jahr lang auf dem Schiff "Crown Princess" durch die Gegend schippern.

Doch die Zeit auf hoher See hätte auch ihre Spuren hinterlassen, weiß Marty Ansen: "Wir wissen nicht mehr, wie man abwäscht, wie man sein Bett macht, weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben." Und er scherzt: "Wir müssen an Bord bleiben, um zu überleben!"