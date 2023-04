Panische Schreie: Anwohner befürchten, sie sehen UFOs - die Wahrheit ist für viele nicht von dieser Welt

Tampa (USA) - Aufregung im kalifornischen Tampa: Anwohner filmen hektisch merkwürdige Lichter am Himmel über ihrem Wohnort, vermuten eine außerirdische Ursache. Der wahre Grund ist zwar für viele nicht von dieser Welt, hat aber eher weniger mit Aliens zu tun.

Swift (33) trat an jenem Abend im Raymond James Stadium in Tampa auf. Gleich dreimal an einem Wochenende hatten Fans die Möglichkeit ihren Musikstar in der kalifornischen Stadt zu bewundern.

Wie sie in dieser Situation auf die berühmte Sängerin kam?

"Bruder, was verdammt nochmal ist das?", fragt die filmende Frau ratlos. Und ergänzt: "Das ist NICHT Taylor Swift ."

Im Hintergrund hört man Anwohner völlig aufgelöst die Sichtungen kommentieren: "Oh Scheiße", "Was zur Hölle" und "Ich hab's Euch doch allen gesagt", rufen die Augenzeugen panisch.

Der 47 Sekunden lange Clip zeigt einen leicht bewölkten Himmel über einem Wohngebiet. In den Wolken flitzen immer wieder komische Lichter hin und her.

Ein Video , was die Lichter von UFOs zeigen soll, ist in dieser Woche auf TikTok viral gegangen.

Taylor Swifts Konzert bot auch eine spektakuläre Lichtshow. © Montage: Screenshot/TikTok/sophie bug

Wäre die Augenzeugin bei einem der Konzerte anwesend gewesen, hätte sie wegen der Lichter am Nachthimmel keine Panik bekommen.

Die waren nämlich keine außerirdischen Objekte, sondern tatsächlich Teil der Swift-Show.

Wie The New York Post berichtet, ließ der preisgekrönte Mega-Star während ihrer Eras Tour bei dem Song "Don't Blame Me" helle Scheinwerfer-Strahlen gen Himmel schießen.

Im Inneren des Stadions wirkte diese Show-Einlage so, als ob die Lichter Swift umgeben würde, für Augenzeuge außerhalb des Konzerts wirkte das helle Rechteck am Himmel, was sich immer wieder bewegte, sicherlich etwas schaurig.

Natürlich waren direkt Dutzende Taylor-Swift-Fans zur Stelle um die Verwechslung aufzuklären: "Tut mir leid, Mädel, es ist kein UFO - die Swifties waren gerade in der Kirche", witzelt eine Userin.

"Als Taylor-Swift-Fan ist das extrem lustig", findet jemand anderes. Ein weiterer merkt an: "Taylor öffnete die Tore des Himmels, als sie Don’t Blame Me aufführte."