Mutter muss hysterisch lachen, als sie ihre Tochter bei der Heimkehr sieht

Papa Raoul (38) muss über seine Notlösung selber lachen. © TikTok/Screenshot/the_parkerlab_family

"Mein Mann ging mit unserer Jüngsten einkaufen und schnappte sich die Babytasche, weil er dachte, er hätte ein paar Wechselklamotten darin, und während seines Einkaufsbummels überraschte ihn Naomi mit einem Poonami", erklärte die dreifache Mutter diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Das Fantasiewort "Poonami" setzt sich, ins Deutsche übersetzt, aus den Wörtern "Kacke" und "Tsunami" zusammen. Was sie damit ausdrücken wollte, dürfte jedem schnell klar sein.

Papa Raouls Not machte erfinderisch. "Er hatte tatsächlich keine Ersatzkleidung, also benutzte er das Einzige, was er finden konnte, nämlich ein paar Turnhosen in seinem Auto", sagte Zoe dem US-Magazin.

Neben den Eltern konnten sich über die kuriose Geschichte noch viele TikTok-User amüsieren. Mittlerweile hat der Clip mehr als 350.000 Klicks.

Um eine Eintagsfliege handelt es sich bei dem viralen Hit übrigens nicht. Die fünfköpfige Familie postet regelmäßig lustige Videos aus ihrem Alltag auf TikTok.