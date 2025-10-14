Als Oma Mimmy stirbt, meldet sich ein Anwalt aus der Schweiz: Enkel muss weit reisen, um den Grund zu erfahren
Philadelphia (USA) - Influencer Jake Kind alias "Goobi Gubbi" und seine Oma Mimmy waren ein Herz und eine Seele. Regelmäßig tauchte die Seniorin in seinen lustigen Social-Media-Posts auf. Nach langer, schwerer Krankheit starb Mimmy im September, hatte für ihren Enkel nach dem Tod aber noch eine Überraschung parat.
Nichts ahnend erhielt Jake eine E-Mail von einem Schweizer Anwalt. Wie People berichtete, seien der US-Amerikaner und seine Familie darin aufgefordert worden, innerhalb eines Monats nach Zürich zu reisen.
Dort sollte ein Bankschließfach auf Oma Mimmys Hinterbliebene warten. Inhalt? Unbekannt! Jakes Mutter hatte lediglich einen Briefumschlag zugeschickt bekommen, in dem sich der Schlüssel zum Fach befand.
Die Familie machte sich auf den Weg, kam allerdings nicht in Zürich, sondern in München an. Jake hatte sich verbucht. Mit einem gemieteten Wohnmobil ging es schließlich in Richtung Alpenrepublik.
"Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Es ist sehr emotional", meldete sich der Influencer später bei seinen Followern, nachdem er einen Blick in das Schließfach geworfen hatte. Mimmy hatte ihren Angehörigen ein Buch mit Kindergekritzel und selbst gemalten Motiven, zusammengefasst zu einer Geschichte, hinterlassen.
Influencer "Goobi Gubbi" zeigte seinen Followern den Inhalt des Schließfachs
Oma Mimmy kündigte ihren Tod bei TikTok an
Das Buch mit dem Titel "Pistache the Peanut" handelt von einer Erdnuss, die sich ihr ganzes Leben danach sehnt, von einem Elefanten gefressen zu werden. Außerdem hatte die Seniorin Urlaubsfotos aus ihrem langen Leben hineingelegt. Jake war überwältigt: "Das Verrückteste daran ist, dass mein Lieblingstier als Kind ein Elefant war."
Wieder in seiner Heimat Philadelphia angekommen, will der US-Amerikaner auf Spurensuche gehen und mehr über Fotos und Buch herausfinden.
Bei Instagram, TikTok und YouTube tauchte Oma Mimmy 2022 das erste Mal auf. Zusammen mit seiner "besten Freundin" gewährte Jake seinen Followern Einblicke in seine nach eigenen Angaben "chaotische Familie".
Am 7. September schloss Mimmy für immer die Augen. Zwei Tage vorher teilte sie ein letztes Video mit ihrem Enkel: "Wenn Ihr das seht, bedeutet das, dass ich tot bin."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/goobigubbi