Als Oma Mimmy stirbt, meldet sich ein Anwalt aus der Schweiz: Enkel muss weit reisen, um den Grund zu erfahren

Influencer Jake Kind alias "Goobi Gubbi" und seine Oma Mimmy waren ein Herz und eine Seele. © Screenshot/Instagram/goobigubbi

Nichts ahnend erhielt Jake eine E-Mail von einem Schweizer Anwalt. Wie People berichtete, seien der US-Amerikaner und seine Familie darin aufgefordert worden, innerhalb eines Monats nach Zürich zu reisen.

Dort sollte ein Bankschließfach auf Oma Mimmys Hinterbliebene warten. Inhalt? Unbekannt! Jakes Mutter hatte lediglich einen Briefumschlag zugeschickt bekommen, in dem sich der Schlüssel zum Fach befand.

Die Familie machte sich auf den Weg, kam allerdings nicht in Zürich, sondern in München an. Jake hatte sich verbucht. Mit einem gemieteten Wohnmobil ging es schließlich in Richtung Alpenrepublik.

"Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Es ist sehr emotional", meldete sich der Influencer später bei seinen Followern, nachdem er einen Blick in das Schließfach geworfen hatte. Mimmy hatte ihren Angehörigen ein Buch mit Kindergekritzel und selbst gemalten Motiven, zusammengefasst zu einer Geschichte, hinterlassen.