Polizist glaubt, Spionageballon zu jagen: Dann erkennt er die Wahrheit

Boxtel (Niederlande) - Spionageballons machen den derzeit ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China schwer zu schaffen. Doch ebenso in anderen Ländern werden zunehmend mysteriöse Ballons am Himmel gesichtet. Auch der niederländische Polizist Hicham Argani glaubte vor wenigen Tagen in seinem Land eines der Flugobjekte entdeckt zu haben. Erst verhältnismäßig spät erkannte der Beamte die peinliche Wahrheit.