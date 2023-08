Prost Mahlzeit! 200 Millionen Euro für Vernichtung von französischem Wein

Auch in der Produktionsregion der Bordeaux-Weine steckt nach Angaben des örtlichen Winzerverbandes jeder dritte Betrieb in finanziellen Schwierigkeiten.

Frankreich ist bekannt für seine Weinbauregionen. Bauern haben zuletzt aber ein dickes Minus mit ihren Reben gemacht. (Symbolbild) © 123rf/brezina123

Die Weinbranche litt außerdem besonders stark unter der Corona-Pandemie und der großflächigen Schließungen im Gastronomie-Bereich. Hinzu kommen nun die Energiekrise und die hohe Inflation - Haushalte verlieren dadurch an Kaufkraft und verzichten am ehesten auf nicht essenzielle Produkte wie Wein.

Nach Angaben der EU-Kommission ist der Weinkonsum in diesem Jahr in Italien um sieben Prozent, in Spanien um zehn Prozent, in Frankreich um 15 Prozent, in Deutschland um 22 Prozent und in Portugal um 34 Prozent zurückgegangen. Die Produktion hingegen stieg um vier Prozent.

Im Juni kündigte die Brüsseler Behörde Soforthilfen für den Sektor an, darunter Geld für die Vernichtung von Überproduktionen.

Der Alkohol aus vernichtetem Wein kann an Unternehmen zur Verwendung in Produkten wie Handdesinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln oder Parfüm verkauft werden.