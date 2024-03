Rache-Aktion nach Trennung! Mann will von Sophia wissen: "Bereust du es jetzt?"

Melbourne (Australien) - Ein Restaurantbesitzer aus Melbourne hat ein freches Schild vor seinem Lokal, dass er bald eröffnet, angebracht. Offenbar handelte es sich dabei um eine Racheaktion, nachdem sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Die Botschaft auf dem Banner richtete sich demnach direkt an die Ex.

Viele User waren schockiert über den mutigen Schritt eines Restaurant-Besitzers in Melbourne und wollten unbedingt die Hintergrundgeschichte erfahren. © Screenshot Reddit/Melbourne

Und die lautete: "Hey Sophia, du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich arm war. Jetzt habe ich das Geld, um ein koreanisches BBQ zu eröffnen. Bereust du es jetzt?"

Ein Foto von dem Schild ging viral, unter anderem auf Reddit, und der "Chingu Korean BBQ" ist noch vor seiner Eröffnung dank der riesigen Werbetafel an der Vorderseite bereits im ganzen Land bekannt.

Was die User natürlich am meisten interessierte: Wer ist die mysteriöse Sophia und was ist die Hintergrundgeschichte dazu? Leider gibt es diesbezüglich noch keine weiteren Informationen.

"Rache ist ein Gericht, das am besten gegrillt serviert wird", scherzte ein Kommentator auf Reddit. "Ich glaube nicht, dass Sophia das von der Yacht ihres neuen Freundes aus sehen kann", schrieb ein anderer.