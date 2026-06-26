Polizei stoppt Riesen-Banane auf der Autobahn

Billings (Montana/USA) - Dieses Fahrzeug sorgt garantiert für Aufsehen: Eine rund sieben Meter lange Banane auf Rädern wurde jetzt auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Montana von der Polizei gestoppt.

Steve Braithwaite wurde mit seinem Bananen-Fahrzeug schon Dutzende Male von der Polizei angehalten. © Screenshot/Facebook/Montana Highway Patrol

Der Grund für die Kontrolle war allerdings nicht die verrückte Optik des Fahrzeugs, wie KBZK berichtet.

Zwei Kisten verdeckten teilweise das Kennzeichen des "Big Banana Car". Statt eines Strafzettels gab es nach einem freundlichen Gespräch lediglich eine Verwarnung.

Am Steuer saß Steve Braithwaite, der das außergewöhnliche Fahrzeug selbst gebaut hat. Die Idee kam ihm vor mehr als 15 Jahren beim Blick auf eine Banane an einer Tankstellenkasse.

Aus einem umgebauten Ford F-150 entstand schließlich das rund sieben Meter lange Bananenauto, mit dem er seit Jahren durch die USA reist.

Braithwaite lebt inzwischen sogar Vollzeit auf der Straße. "Ich habe vor Kurzem fast alles, was ich besitze, verkauft und den Rest eingelagert. Jetzt bin ich als Vollzeit-Bananenauto-Nomade unterwegs", erklärte er.

Sein Ziel ist es, Menschen zum Lächeln zu bringen. Nach eigenen Angaben wurde er in den ersten Jahren seiner Reisen Dutzende Male von der Polizei angehalten - meist aus reiner Neugier.

"Ich würde sagen, in den ersten acht oder neun Jahren war ich wahrscheinlich der Mann, der in ganz Amerika am häufigsten von der Polizei angehalten wurde", so Braithwaite.