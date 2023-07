Scherzkekse erlauben sich sauberen Spaß: Polizei kann aber nicht lachen!

Euskirchen - Am Samstag wurde in Nordrhein-Westfalen mehr sauber gespült als eigentlich auf dem Plan stand.

Die Fußgängerzone glich einem Schaumbad. © Kreispolizeibehörde Euskirchen

Die Polizei in Euskirchen berichtete am heutigen Sonntagmorgen von dem bizarren Vorfall.

Demnach hat ein Zeuge früh am Samstag eine verdächtige Schaumbildung an einem Brunnen in der Innenstadt festgestellt und daraufhin die Uniformierten alarmiert.

Als diese gegen 8 Uhr eintrafen, stand nicht nur der Brunnen unter Schaum: Das weiße Nass hatte sich bereits so weit ausgebreitet, dass die Fußgängerzone nicht mehr als solche zu erkennen war. Auch Tische und Stühle eines Lokals waren in Schaum gehüllt.

Des Rätsels Lösung offenbarte sich den Beamten mit einem Blick in eine nahe gelegenen Mülleimer: Darin lagen acht Flaschen Spülmittel!

Unbekannte machten sich offenbar einen Spaß daraus, das Spüli in den Brunnen zu kippen und die Fußgängerzone mit Schaum zu fluten.