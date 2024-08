Schule spricht Verbot für schwarze Kleidung aus: Das ist der Grund

El Paso (USA) - Das Problem mit Farbe lösen? Eine Schule in Texas verbietet seinen Schülerinnen und Schülern das Tragen komplett schwarzer Kleidung, da dies mit psychischen Problemen in Verbindung stehe!

Ein kurioses Verbot sorgt für Aufsehen: Eine texanische Schule verbietet Schülern das Tragen von vollständig schwarzer Kleidung. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/sashaka//123RF/showcake

Der örtliche TV-Sender KFOX-TV berichtete kürzlich über den kuriosen Fall der Charles Middle School. In einem Brief des Direktors Nick DeSantis seien Eltern über die neue Regelung ab kommendem Schuljahr informiert worden.

Die Kleidung in komplett Schwarz werde "eher mit Depressionen und psychischen Problemen und/oder Kriminalität assoziiert als mit glücklichen und gesunden, lernbereiten Kindern", heißt es in dem Brief.

"Sie können schwarze Shorts zum Sportunterricht tragen. Und sie können sie am Tag der freien Kleidung tragen, aber sie können sie nicht von oben bis unten tragen", so De La Rosa, die Präsidentin der Lehrervereinigung von El Paso.

Sobald Schüler sich völlig schwarz kleiden würden, hätten Lehrer bemerkt, dass sie deprimiert oder gestresst seien.

Jetzt wolle die Schule das Problem ihrer Schüler anstatt durch Beratung und Betreuung mit der skurrilen Kleider-Vorschrift bekämpfen. Eltern hätten sich laut Bericht bereits über die Neuregelung beschwert.