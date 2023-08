Sensationsfund im Garten: Mann gräbt 8000 Jahre altes Skelett aus

Schnauze, Zahnreihen, Skelett und Schädel seien in tadellosem Zustand. Von Lehm umhüllt, wurde der Delfin über die Jahrtausende konserviert.

Archäologen bezeichneten die Entdeckung in der Nähe von Stirling im Herzen Schottlands als "einmalig". Schätzungen zufolge könnte das Skelett bis zu 8000 Jahre alt sein. Es wird angenommen, dass der Große Tümmler angeschwemmt wurde, als das Gebiet nach der letzten Eiszeit Teil einer alten Küstenlinie war.

Wie Saltire News & Sport berichtete, stieß McDonald beim Graben mit der Baggerschaufel auf Widerstand. Er sah nach, was ihm die Arbeit so schwer machte und fand dabei die Knochen eines drei Meter langen Delfins .

Eigentlich wollte der Schotte Paul McDonald in seinem Garten nur einen Pool für seine Kinder bauen. Doch als der 44-Jährige anfing zu baggern, machte er eine sensationelle Entdeckung.

Große Tümmler sind in allen Ozeanen verbreitet. Vor Tausenden Jahren hat es ein Tier bis nach Schottland geschafft. (Symbolbild) © 123RF/agcreations

Für Paul McDonald war der Zufallsfund die Erfüllung eines heimlich gehegten Traums: "Wir haben das Haus vor sechs Jahren gekauft, und ich habe schon ein paar interessante Dinge gefunden, wie alte Flaschen und Münzen, aber so etwas wollte ich schon immer mal finden", so der Schotte.

Unter den Delfin-Knochen befand sich außerdem noch ein zerbrochenes Werkzeug aus Hirschgeweih. Örtliche Jäger und Sammler könnten es weggeworfen haben, nachdem sie sich an dem Delfin satt gegessen hatten.

Laut dem Archäologen Dr. Murray Cook sei 1897 ganz in der Nähe mal ein Walknochen gefunden worden. Doch der Delfin aus der Mittelsteinzeit sei der Fund seines Lebens. "Ich glaube nicht, dass so etwas jemals Gegenstand einer modernen Ausgrabung war", so Cook.

Aktuell wird das Skelett von Experten des National Museums Scotland (NMS) untersucht.