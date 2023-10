Sex-Party mit männlichem Prostituierten eskaliert: Katholischer Bischof muss zurücktreten

Sosnowiec (Polen) - Es ist der nächste Eintrag in einer langen Liste an Skandalen in der römisch-katholischen Kirche in Polen: Bischof Grzegorz Kaszak musste in dieser Woche zurücktreten, nachdem eines seiner Schäfchen privat nicht so wirklich nach christlicher Pfeife getanzt hatte. Ein Priester war in eine wilde Sex-Party verwickelt, bei der ein Prostituierter sogar sein Bewusstsein verlor.