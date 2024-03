Sie "gewann" ihren Ehemann bei TikTok! Doch aus Spaß wurde plötzlich Ernst

Danielle und Gunnar lernten sich auf TikTok kennen. © Montage: Instagram/danielleandgunnar

Ausgerechnet in den sozialen Medien suchte Gunnar per Aufruf die Liebe seines Lebens. Danielle wurde auf die (nicht ganz ernst gemeinte) Challenge aufmerksam und "bewarb" sich kurzerhand als seine Ehefrau.

"Ich habe es wirklich genossen, mit Menschen in Kontakt zu treten und lustige, einzigartige Erlebnisse zu haben. Also kombinierte ich diese beiden Dinge, Spaß zu haben und Aufmerksamkeit zu bekommen, und das führte dazu, dass ich eine Fremde heiraten wollte", erklärt Gunnar sich in der Sendung "Love don't Judge".

Nachdem er Danielle als Siegerin erwählt hatte, ließen die beiden nicht viel Zeit verstreichen und gaben sich - wo auch sonst für solch eine verrückte Aktion - in Las Vegas das Jawort.

Eigentlich wollten sie sich schon eine Woche später wieder scheiden lassen, schließlich war das Ganze eher ein Gag für TikTok gewesen. Doch daraus wurde nichts!

"Nach weiteren Recherchen stellten wir fest, dass wir zusammen in unserem Heimatstaat sein mussten. Und es [die Scheidung, Anm. d. Red.] hätte mehr Geld gekostet, als wir erwartet hatten. Wir haben uns gegen die Scheidung entschieden, weil wir so viel Spaß miteinander hatten."

Und dann passierte etwas, womit die beiden nicht gerechnet hatten ...