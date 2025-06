Frau findet uralte Barbie in Geschäft: Als sie auf die Unterseite der Verpackung blickt, bleibt ihr das Herz stehen

Virginia (USA) - Es ist der Traum jedes Sammlers: beim Stöbern in Secondhand-Läden aus Zufall auf einen wertvollen Gegenstand stoßen, der von den ahnungslosen Verkäufern für wenig Geld angeboten wird. Genau das durfte jetzt eine Frau aus den USA erleben, als sie bei ihrem Beutezeug eine Barbie aus den 60er-Jahren entdeckte. Beim Blick auf die Unterseite der Originalverpackung blieb der Schnäppchenjägerin dann noch fast das Herz stehen.

In einem Secondhandladen in den USA fand eine Frau diese Barbie aus dem Jahr 1962. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/mewisme700

Grace Caroline liebt es, in Gebrauchtwarenläden oder Flohmärkten Ausschau nach seltenen Schätzen zu halten. Dass sie ihren aktuellen Mega-Fund ausgerechnet in der Weihnachtsdekorationsabteilung eines Secondhandladens in Nord-Virginia machen sollte, hatte sie aber nicht erwartet.

Als die 29-Jährige die Vintage-Barbiepuppe im Regal entdeckte, dachte sie, dass es sich um eine billige Nachahmung des beliebten Sammlerstückes handeln müsse. Als sie aber den Karton begutachtete, war klar, dass die Barbie tatsächlich echt war und aus dem Jahr 1962 stammte.

"Ich dachte nur: 'Dieses Sammlerstück liegt unmöglich einfach nur herum'", so Grace laut Newsweek. Abgesehen von der Originalverpackung sah die Puppe in dem charakteristischen roten Badeanzug beinahe unberührt aus. Auch, wenn das Schildchen um ihr Handgelenk fehlte, existierte noch das Beilageheftchen.

Auf der Unterseite der Verpackung konnte man gerade noch so den ehemaligen Preis von damals erkennen: 2 Dollar!