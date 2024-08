Trio stiehlt 120 Kilo Zwiebeln und macht sich vom Acker

Steddorf - Kurioser Diebstahl im Landkreis Rotenburg (Wümme) ! Drei Männer haben auf einem Feld an der Landesstraße 124 bei Steddorf 120 Kilogramm Zwiebeln gestohlen.

Drei Männer haben 120 Kilo Zwiebeln von einem Feld geerntet und wollten sich damit vom Acker machen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Trio das Gemüse am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von einem Feld abgeerntet und in einen VW Passat geladen.

Blöd nur, dass die Diebe dabei von einem Zeugen beobachten und bis zu einem Grundstück verfolgt wurden. Anschließend verständigte er die Beamten.

Zwei der drei Männer machten sich allerdings vom Acker, ein 58 Jahre alter Tatverdächtiger blieb am Fahrzeug zurück und wurde von der Polizei geschnappt.