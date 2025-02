Twister-Spiel von Opa und Enkel endet mit Notruf - Aber nicht aus dem erwartbaren Grund

Virginia (USA) - Da will man nur mal mit seinem Enkel Twister spielen - und dann muss man plötzlich dem Notruf erklären, dass es einem gut geht. Genau das ist kürzlich Ken Whitaker (66) aus Virginia passiert. Was war denn da los?

In dem Video, das inzwischen ein viraler Hit auf TikTok ist, fällt der Senior zwar beim Spielen hin, erleidet dabei aber keinerlei Verletzung. Im Gegenteil: Er amüsiert sich köstlich.

Ken Whitaker (66) musste am Ende mit dem Notruf telefonieren und die Situation klarstellen. © TikTok/Screenshot/coolwhitaker

"Er war so verwirrt, aber wir 'Kinder' verstanden schnell, was los war, und sagten ihm, er solle sein Telefon holen", sagte John diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Sein Vater schnappte sich daraufhin sein Handy und rief den Notruf an, um Entwarnung zu geben. In dem Clip ist zu sehen, wie der US-Amerikaner das Gespräch gelassen hinter sich bringt.

Beim Publikum kommt das kuriose Video gut an. Neben 1,2 Millionen Klicks seit dem 5. Februar sind mittlerweile auch 165.000 Likes zusammengekommen.

Bleibt die Frage, ob Ken Whitaker die Funktion seiner Apple Watch in Zukunft abschalten wird? Laut John ist das für seinen Vater absolut keine Option. "Es ist besser, 911 [die amerikanische Notrufnummer, Anm. d. Red.] anzurufen, wenn man sie nicht braucht, als sie nicht anrufen zu können, wenn man sie wirklich braucht", so John.

"Es ist auch bei Autounfällen hilfreich, da viele Menschen im Falle eines Unfalls nicht in der Lage sind, an ihre Uhr oder ihr Telefon zu greifen", fügte er hinzu.

Recht hat er: Sicherheit geht schließlich vor.