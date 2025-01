Baugutachter prüft zwei Jahre altes Luxushaus - und macht große Augen!

Charlotte (North Carolina) - Für 1,6 Millionen US-Dollar (1,55 Millionen Euro) sollte man einiges erwarten können. Insbesondere dann, wenn die neue Luxusimmobilie erst 2022 fertiggestellt wurde. Dennoch ahnten die Käufer, dass ihr neues Luxushaus in Charlotte, North Carolina, nicht besonders gut in Schuss war. Deshalb engagierten sie Baugutachter Andrew Matson (29). Der machte große Augen, als er die Immobilie sah.

Baugutachter Andrew Matson (29) staunte nicht schlecht, als er das Luxushaus begutachtete. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/andrew.matson7

"Ich wurde von den Käufern des Hauses beauftragt, alle Mängel im Haus zu bewerten und ihnen eine bessere Vorstellung davon zu geben, was alles repariert werden muss, damit es ein sicheres, bewohnbares Haus wird, in dem man sich keine Sorgen um den Verfall machen muss, vor allem wegen der von außen eindringenden Feuchtigkeit", sagte der Fachmann jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Das US-Magazin war auf die Geschichte aufmerksam geworden, weil Matson vor einigen Wochen mit Aufnahmen des Hauses einen viralen Hit auf TikTok gelandet hatte.

In dem kuriosen Video präsentiert der 29-Jährige in Dauerschleife Mängel. Schon von außen beklagt er die kaputte Dachrinne, Risse an einer Ecke des Daches, dazu Risse in den Ziegeln.

Innen sieht es nicht besser aus. Dort erlebt der Sachverständige weitere Überraschungen.