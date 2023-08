02.08.2023 18:40 Überraschung auf der Toilette! Frau macht ungewöhnlichen Fund im Klo

In Polen entdeckte eine Frau in ihrer Wohnung in Chorzow eine riesige Netzpython. Das Tier lag in ihrem Badezimmer in der Toilette.

Von Simone Bischof

Chorzów (Polen) - Es ist der blanke Horror, den eine Frau am Dienstag in Polen erlebte! Als sie in ihrer Wohnung in Chorzów ins Badezimmer ging und den Toilettendeckel öffnete, fand sie darin eine riesige Python. Eine Einwohnerin von Chorzów fand in ihrer Wohnung diese zweieinhalb Meter lange Netzpython. Das Tier lag in der Toilette. © Screenshot Facebook/Marcin Michalik Wie das polnische Nachrichtenportal Interia berichtet, war die zweieinhalb Meter lange Netzpython offenbar durch die Kanalisation aus einer Nachbarwohnung bis in die Toilette der betroffenen Bewohnerin gelangt. Mitarbeiter der Stadtwache waren auf diese Situation nicht vorbereitet und hatten Probleme, das Reptil zu fangen. Deshalb wurden auch noch Kollegen des städtischen Krisenmanagement-Zentrums alarmiert. Sie ergriffen das Tier, brachten es aus der Wohnung und transportierte es zum Forstnotdienst in Mikołów. Anschließend wurde die Python ihrem Besitzer zurückgegeben. Es stellte sich heraus, dass er noch andere Schlangen hat. Kurioses "Ähm"-Eissorte sorgt für Furore: Hier gibts den leckeren Spaß! Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann einen Haustierschein für die Exoten besitzt. Sollte sich herausstellen, dass er darüber hinaus gegen die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Haltung der Tiere verstoßen hat, drohen ihm eine Freiheitsbeschränkung sowie eine Geldstrafe bis zu 1000 Złoty (rund 225 Euro). Das Foto des Reptils wurde in den sozialen Medien geteilt. Viele User sind sich einig, dass der Python-Besitzer streng bestraft werden sollte, wenn er sich nicht richtig um sein Haustier kümmert und andere in Gefahr bringt.

