Mann steigt in Dusche und bekommt Gänsehaut: "Was ist das für ein ekelhaftes Ding?"

Die Spinnenart Pachylus crassus macht sich eigentlich nicht viel aus einer heißen Dusche, sie hält sich lieber in Wäldern auf.

Wer es beim Anblick dieser vielbeinigen Gestalt nicht mit der Angst zu tun bekommen würde, der werfe den ersten Stein! Ignacio Salina, ein in Chile lebender Argentinier, war jedenfalls ganz tapfer, als er in seiner Dusche auf die bizarre Kreatur stieß.

"Ich wollte gerade duschen und sah einen ungewöhnlichen dunklen Fleck auf der Duscharmatur", sagte Salina gegenüber "Newsweek". Zuerst habe er dem "Fleck" keine Beachtung geschenkt, beim genaueren Hinsehen lief es ihm aber eiskalt den Rücken herunter.

"In diesem Moment habe ich sofort eine Gänsehaut bekommen und gesagt: 'Was ist das für ein ekelhaftes Ding?'", so der Wahl-Chilene. Als Salina sich wieder gefangen hatte, fotografierte er die Kreatur und postete das Bild mit der Überschrift "Was zur Hölle ist das für ein Ding?" bei Reddit.



Wie sich herausstellen sollte, hatte es Salina mit einer Pachylus crassus, einer einheimischen Spinnenart, zu tun. Das Tier sei 1943 entdeckt worden. Acht lange Beine und ein kleiner, runder Körper wären typisch Pachylus crassus.