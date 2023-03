Vater entdeckt Flasche im Meer: Als er sieht, was darin steckt, traut er seinen Augen nicht

Zeichen der Zeit: Die Flaschenpost war mit mehreren Muscheln bedeckt. © Facebook/Screenshot/Scott Gutterson

"Ich traute meinen Augen nicht, als ich einen Zettel darin sah", schrieb der Familienvater auf Facebook.

Was in dem Brief stand, gab er zum Glück auch preis.

Im Gespräch mit Yahoo News berichtete Gutterson diese Woche von seinem besonderen Erlebnis. Gefunden hatte er die Flaschenpost etwa Hundert Meter vom Strand entfernt im offenen Meer.

"Was ich für einen Baumstamm hielt, verwandelte sich in eine Flasche, die sich in eine Flaschenpost verwandelte", erzählte der Australier, der mit seiner Familie in Gerringong lebt.



Im Vergleich zu all dem Müll, den er sonst aus dem Meer fischen würde, sei das eine angenehme Abwechslung gewesen. Allerdings habe er seine Familie in den Moment mit einbeziehen wollen, so der 49-Jährige.

Erst rund acht Stunden später wurde das Geheimnis schließlich gelüftet. Als Gutterson zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern am Tisch saß, stieg die Spannung.