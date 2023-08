Verschwörungs-Theoretiker ganz sicher: "Die Erde ist eine Scheibe und die Aliens sind schon längst hier"

USA - Ein führender "Experte" zur "Theorie der flachen Erde" redet Klartext: David Weiss ist überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist, Aliens schon längst unter uns weilen und die Regierung das alles vertuschen will. In den sozialen Medien folgen ihm Zehntausende.

Die Erde ist ihm zufolge flach: David Weiss wird von seinen Anhängern verehrt. © YouTube/ Flat Earth Dave Interviews 2

David Weiss wuchs, wie wohl die meisten von uns, in dem Glauben auf, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht. Doch das ist alles gelogen, glaubt der Unternehmer aus den USA mittlerweile.

Denn vor nicht allzu langer Zeit fiel ihm eine "mehrere Zehntausend Jahre" alte Weltkarte, "angefertigt in Tibet", in die Hand. Der überraschende Kartenfund habe sein Denken radikal verändert, offenbarte David nun einem breiteren Publikum im "Anything Goes With James English"-Podcast.

Nun will David "die Wahrheit" kennen und sei "erwacht". Auf der geheimnisvollen Karte - von der es leider keine Original-Fotos gibt - sind neben den bekannten Kontinenten nämlich auch andere Landmassen jenseits des "antarktischen Eisringes" zu sehen.

Sie tragen geheimnisvolle Namen wie "Hapis", "Thoth, die sich bewegende Insel" oder auch "Pitatia (Sagitarium)".