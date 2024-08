Frau freut sich über Geschenkbox vor ihrer Tür: Stunden später versinkt sie vor Scham im Boden

Long Island (New York) - "Hmm, lecker, Donuts!" Becca Barnoski entdeckte den Homer Simpson in sich, als sie völlig unerwartet ein Geschenkpaket mit sechs Donuts vor ihrer Apartmenttür fand. Bestellt hatte die New Yorkerin eigentlich nichts. Aber sie vermutete, dass ihre Kollegen dahintersteckten. Die frischgebackene Mutter war nämlich kurz davor, ihre Elternzeit zu beenden und in ihr Geschäft in Long Island zurückzukehren. Doch vier Stunden später versank sie vor Scham im Boden.