Als Vater hört, was Sohn (2) ihm über Mutter sagt, traut er seinen Ohren nicht

Staffordshire (England) - Kindermund tut Wahrheit kund: Gerade junge Eltern, deren erstes Kind noch vor wenigen Wochen kaum gesprochen hat, müssen sich oft erst einmal umstellen, wenn sie merken, dass es sie versteht und nachplappert. Sonst passiert so etwas wie vergangene Woche bei Rhudi (2) aus dem englischen Staffordshire. Denn im Gespräch mit seinem Vater Luke McVicar ließ der Kleine eine Bombe platzen, als er wiederholte, was seine Mutter eine Weile zuvor gesagt hatte.

Sie beweist Humor: Mama Shann Rose war es peinlich, was sie vor ihrem Sohn gesagt hatte, postete den entsprechenden Clip aber trotzdem. © TikTok/Screenshot/thehgvgirl

"Es ist ziemlich lustig, denn normalerweise bin ich - seine Mutter - es, die allen sagt, sie sollen nicht vor Rhudi fluchen, während er jetzt alles nachplappert, sogar von seinem Vater und seinem Großvater", sagte die Britin gegenüber dem US-Magazin.

Trotz all ihrer Bemühungen scheint unterm Strich die 30-Jährige selbst das schwächste Glied in der Kette zu sein. So gibt sie zu: "Normalerweise gibt er mir die Schuld für das Fluchen [...] und sagt es genau so, wie ich es sage."

Obwohl das Video sie nicht gut dastehen lässt, hat es die Engländerin am Ende doch auf TikTok und Instagram weiterverbreitet. Inzwischen wissen also Zehntausende über ihr loses Mundwerk Bescheid.

Doch die Mutter nimmt die Dinge so, wie sie sind: "Es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Manchmal ist das Leben stressig und es können schlimme Dinge passieren, die zu Schimpfwörtern führen."