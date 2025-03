Frau lässt sich Haare von Fremdem auf der Straße machen: Das Ergebnis hat sie nicht erwartet

Paris (Frankreich) - Dieses TikTok-Video geht gerade steil viral. Dabei ist in dem Clip gar nicht allzu viel zu sehen. Lediglich die Kalifornierin Lauren Renae (22), die sich in Paris auf offener Straße die Haare von einem Fremden machen lässt. Die User sind trotzdem Feuer und Flamme - haben da aber noch eine Frage.

So richtig viel ist von dieser Veränderung in dem millionenfach geklickten Video allerdings nicht zu sehen. Deshalb tauchen in der Kommentarspalte Forderungen auf, einen entsprechenden Update-Clip zu liefern.

Lauren Renae (22) präsentiert in einem Update-Video das Ergebnis, das ihr selbst sehr gut gefällt. © TikTok/Screenshot/lauren3032

Stolz präsentiert sich die 22-Jährige darin mit ihren - ihrer Meinung nach - weit weniger trockenen Haaren.

Newsweek hakte nach dieser etwas skurrilen Geschichte bei Renae nach.

Sie erzählte dem US-Magazin, dass sie zunächst nur gelacht habe, nachdem der Mann sie auf ihre Haare angesprochen hatte. Sie sei dann erstmal weitergegangen.

"Aber ich hatte gerade daran gedacht, wie trocken meine Haare an diesem Morgen waren. Das passiert mir immer, wenn ich nach Europa komme, und es stört mich wirklich", erklärte die Studentin.

"Als ich rausging, stand er an der Tür, also fragte ich ihn, wie er trockenes Haar pflegt. Ob es ein Produkt sei, das er mir verkaufen wollte? Ohne zu zögern, sagte er: 'Oh nein, ich pflege es mit der Schere. Komm her!'"