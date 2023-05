Vom Winde verweht: Welches Möbelstück fliegt denn hier durch die Lüfte?

Ankara (Türkei) - Das kann doch nur Photoshop sein, oder? Nein, die Bilder des fliegenden Möbelstücks sind tatsächlich echt! Sie stammen aus einem Video, das in dieser Woche im stürmischen Ankara aufgenommen wurde. Eine Windböe war dort augenscheinlich so heftig, dass sie sogar ein ganzes Sofa federleicht erscheinen ließ.

Ein fliegendes Sofa sorgte in Ankara für Aufsehen. © Fotomontage: Screenshots/Twitter/GuruOfNothing69

In der türkischen Hauptstadt war es in dieser Woche mitunter recht stürmisch. Laut Wetterdaten von Time and Date erreichte der Wind am vergangenen Mittwoch Geschwindigkeiten von rund 33 km/h.

Und obwohl man in der Meteorologie erst ab 74,9 km/h von einem Sturm spricht, reichte die Geschwindigkeit einer offenbar besonders heftigen Böe dazu aus, eine Couch durch die Luft segeln zu lassen.

Auf Twitter verbreiteten sich Videos des ungewöhnlichen Flugobjektes. User GuruOfNothing69 postete einen elf Sekunden langen Clip, in dem ein Sofa hoch oben an einem Hochhaus vorbeiflog, ehe es wenige Augenblicke später zu Boden segelte. Dazu schrieb er: "Mehrere Sofas fliegen während des Sturms in Ankara, Türkei."

Immer wieder gibt es Videos, die zeigen, wie heftige Winde Bäume herausreißen oder Klappstühle in die Luft segeln lassen - ein fliegendes Sofa ist hingegen selbst auf Twitter eine Rarität. Dementsprechend amüsierten sich die User in den Kommentaren auch über das kuriose Video.